Gente e Fatos

O advogado Augusto de Andrade Gadiani, aniversaria na quarta-feira, dia 14, quando recebe os parabéns dos pais, irmã, cunhado, sobrinhos e demais familiares e amigos
Padre Moraes comemorou 85 anos
Em São João da Boa Vista, padre José Benedito Moraes fez 85 anos, na terça-feira, dia 6, quando recebeu os parabéns das irmãs Sirlei e Marlene, do sobrinho João, de sua família, e da comunidade religiosa
Aniversário de Maria Cecília e Pedro Vicente
A biomédica Maria Cecília Gonçalves Vicente, esposa do dr. Luiz Sérgio Vivente comemora neste domingo, dia 11, mais um ano de vida. Ela recebe o carinho dos filhos Breno, Vitor e Lucas, noras, netos, demais familiares e amigos.
Em especial, compartilha as comemorações com o neto Pedro de Castro Monteiro Vicente, filho do casal Lucas Peres Vicente e Natália Campos Monteiro de Castro, médicos residentes em Fortaleza que comemorou seus sete anos na quarta-feira, dia 7.
Augusto GadianiO advogado Augusto de Andrade Gadiani, aniversaria na quarta-feira, dia 14, quando recebe os parabéns dos pais, irmã, cunhado, sobrinhos e demais familiares e amigosPadre Moraes comemorou 85 anosEm São João da Boa Vista, padre José Benedito Moraes...
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