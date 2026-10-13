Gente e Fatos

Augusto Gadiani

O advogado Augusto de Andrade Gadiani, aniversaria na quarta-feira, dia 14, quando recebe os parabéns dos pais, irmã, cunhado, sobrinhos e demais familiares e amigos

Padre Moraes comemorou 85 anos

Em São João da Boa Vista, padre José Benedito Moraes fez 85 anos, na terça-feira, dia 6, quando recebeu os parabéns das irmãs Sirlei e Marlene, do sobrinho João, de sua família, e da comunidade religiosa

Aniversário de Maria Cecília e Pedro Vicente

A biomédica Maria Cecília Gonçalves Vicente, esposa do dr. Luiz Sérgio Vivente comemora neste domingo, dia 11, mais um ano de vida. Ela recebe o carinho dos filhos Breno, Vitor e Lucas, noras, netos, demais familiares e amigos.

Em especial, compartilha as comemorações com o neto Pedro de Castro Monteiro Vicente, filho do casal Lucas Peres Vicente e Natália Campos Monteiro de Castro, médicos residentes em Fortaleza que comemorou seus sete anos na quarta-feira, dia 7.