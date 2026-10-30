Foi preso por furto em pátio da Fepasa de Casa Branca

Um homem de 18 anos foi preso em flagrante por tentativa de furto na noite de segunda-feira, dia 26, no pátio ferroviário da Fepasa, no bairro Desterro, em Casa Branca.

A Polícia Militar foi chamada depois que o vigilante do local notou sinais de violação em uma locomotiva de manutenção. Ele encontrou uma janela quebrada, uma borracha de proteção retirada e fios de cobre espalhados pelo chão.

Durante a vistoria, o vigilante flagrou o homem saindo de dentro da locomotiva com uma mochila contendo ferramentas. Os policiais também localizaram uma caixa com outras ferramentas que, segundo as informações apuradas no local, estariam separadas para serem levadas.

O suspeito foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, apresentado à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.