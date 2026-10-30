Feriado de Finados é celebrado nesta segunda-feira, dia 2

Nesta segunda-feira, dia 2, é celebrado o Dia de Finados, uma data da comunidade católica dedicada à memória e às orações pelos fiéis falecidos. No Brasil, é uma tradição que leva muita gente aos cemitérios, que deixam flores e velas nos túmulos, em homenagem aos entes queridos que já se foram. Finados é feriado nacional pela Lei nº 10.607, sancionada em 19 de dezembro de 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso.

A comunidade católica de Vargem Grande do Sul vai celebrar a data com missas previstas para serem realizadas nos cemitérios da cidade. A paróquia de Santa Luzia vai celebrar a missa na segunda-feira, dia 2, no Cemitério Parque das Acácias, com o padre Agnaldo José, a partir das 7h. Já o padre Paulo, pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, vai fazer a celebração no Cemitério da Saudade, também a partir das 7h.

Feriado nas rodovias

A Renovias iniciou na sexta-feira, dia 30, a operação especial para o feriado prolongado de Finados. A expectativa é de aumento no movimento de veículos nas rodovias que ligam Campinas ao Sul de Minas Gerais, com a passagem de mais de 680 mil veículos.

Os horários de maior movimento são esperados nos períodos de saída e retorno do feriado. Neste sábado, dia 31 de outubro, a previsão é de fluxo intenso no sentido norte (interior), das 8h às 13h. No retorno, o fluxo se intensifica na segunda-feira, dia 2 de novembro, no sentido sul (São Paulo), entre 14h e 19h.

Mudança de concessão

A operação de Finados será marcada pela transição da administração das rodovias. A Renovias encerra suas atividades às 23h59 de sábado. A partir da 0h de domingo, dia 01/11), a Rota Mogiana assume a operação do sistema rodoviário atualmente operado pela Renovias.

O planejamento especial para o feriado foi elaborado em conjunto entre as duas concessionárias e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), com responsabilidades definidas para cada período, visando garantir a continuidade dos serviços de atendimento e segurança aos motoristas e clientes em geral.

Olho no tempo

Os motoristas devem acompanhar as condições meteorológicas antes de iniciar a viagem e redobrar os cuidados caso encontrem chuva ou ventos fortes pelo caminho. Com pista molhada, a recomendação é reduzir a velocidade, aumentar a distância em relação ao veículo da frente e evitar freadas e mudanças bruscas de direção. Os faróis precisam permanecer acesos e, em situações de baixa visibilidade, o motorista deve procurar um local seguro para aguardar a melhora das condições.

Em caso de ventos fortes, a atenção deve ser ainda maior, especialmente para motocicletas e veículos de grande porte. A orientação é manter velocidade segura.