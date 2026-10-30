Em Itobi, homem é pego com maconha e cocaína

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira, dia 23, na Rodovia SP-350, na altura do quilômetro 252, na zona rural de Itobi.

A Polícia Militar recebeu informações da Guarda Civil Municipal de São José do Rio Pardo sobre um suspeito de adquirir entorpecentes em grande quantidade. A equipe policial localizou o veículo conduzido por ele.

Durante o acompanhamento, o suspeito dispensou uma sacola, posteriormente localizada pelos policiais, com nove invólucros de maconha. Na busca pessoal, também foram encontrados oito microtubos de cocaína.

Ao todo, foram apreendidos 36 gramas de maconha, oito gramas de cocaína, um aparelho celular e o veículo utilizado pelo homem. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Casa Branca, onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, e permaneceu preso à disposição da Justiça.