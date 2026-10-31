Festival de Inverno leva rock clássico a São Sebastião da Grama

São Sebastião da Grama vai ouvir muito rock nestes dias. Nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 2026, a cidade recebe o Festival de Inverno, com shows a partir das 20h. O evento acontece na Avenida Áurea Pereira Bonetti, no Jardim São Domingos, na região conhecida como pista dupla.



O festival reúne sete atrações, com forte presença de bandas que reverenciam clássicos do rock e do heavy metal. Entre elas estão a These Days, apresentada como cover oficial do Bon Jovi, a New AC/DC Cover e a Twisted Sister Cover Brazil. Também sobem ao palco a Ozzmozzy, dedicada ao repertório de Ozzy Osbourne, a Orfeus, a Rocksauro e a White Crow, que se apresenta com o lema “Soul of Rock”.



Para o público, a programação promete um repertório de hinos que atravessam gerações. O festival acontece num momento festivo. A cidade comemora 101 anos de emancipação político-administrativa na quarta-feira, dia 4 de novembro, e a programação do rock abre as festividades, que seguem no dia 7 com o Festival do Vale da Grama, dedicado à gastronomia, ao café e ao turismo.



A realização é da prefeitura de São Sebastião da Grama, Apaa Difusão Cultural e do Departamento de Cultura de São Sebastião da Grama. O evento conta com apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.