Ação sobre conscientização do câncer de mama em São João

O Outubro Rosa, uma campanha visando a conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama e colo do útero, foi vivenciado na terça-feira, dia 27 de outubro, na Clinion – Centro de Tratatamento do Câncer em São João da Boa Vista, que atende pacientes de toda a região, pela ação da paciente Penélope, que ministrou uma palestra aos pacientes presentes, relatando sua luta contra o câncer e da importância da prevenção.

Penélope faz parte do clube “Motociclista com Cristo”, um ação humanitária que realiza ações sociais por todo o Brasil e tem cerca de 89 mil membros. Natural de São João da Boa Vista, Penélope é uma entusiasta da vida, já participou de muitas ações em prol das pessoas mais vulneráveis e após tomar conhecimento da sua doença, um câncer de colo do útero, passou a realizar ações junto aos pacientes da clínica onde realiza seu tratamento. Além da palestra, também faz a campanha “Troque um lenço por um abraço”, que hoje abastece a clínica com lenços e turbante para as mulheres, que são doados pelos motociclistas de todo o Brasil.

Atualmente em remissão do câncer após passar por todo o processo de quimioterapia, Penélope contou com o apoio da Pizza do Cezão Sbardellini, de Vargem, que juntamente com sua esposa Val, ofereceu aos presentes variedades de pizzas, bolo, sucos e frutas durante a ação do Outubro Rosa realizada na Clinion.

O evento contou também com palestra da assistente social Talita Maia, do centro de apoio para pessoas carentes em tratamento de câncer “Viva Vida” e a colaboração dos funcionários da clínica.

Fotos: Reportagem Gazeta

Agradecimento

Os organizadores agradecem ao apoio das empresas Top Frios, Supermercado Estrela, Frutaria Nagib, Rafael Borato, Frutaria Pagani, Andreia Duarte, Padaria Rainha, Val e Cesão Pizzas. Também agradecem aos amigos que contribuem com a campanha Troque um Lenço por um Abraço.