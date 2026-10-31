Gazeta irá sortear livro “Os Filhos do Exílio”

O escritor vargengrandense José Osvaldo Garcia Leal, descendente do clã Garcia Leal entregou ao jornalista Tadeu Fernando Ligabue, diretor da Gazeta de Vargem Grande, um exemplar do seu livro recém-lançado intitulado “Os Filhos do Exílio”.

A obra de ficção é inspirada em fatos e relatos históricos ligados à formação de Vargem e conta a saga do Sete Orelhas, Januário Garcia Leal.

Um outro exemplar vai ser sorteado aos leitores da Gazeta através das redes sociais.

O livro estará disponível na Internet nos sites https://clubedeautores.com.br/livro/os-filhos-do-exilio e https://agbook.com.br/livro/os-filhos-do-exilio