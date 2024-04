Conta foi clonada e produtos foram entregues em Vargem

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul prendeu uma mulher em flagrante pelo crime de receptação nesta sexta-feira, dia 19.

No dia 11 de abril, a Polícia Civil recebeu um telefonema de uma vítima do Rio de Janeiro, informando que sua conta da Amazon havia sido hackeada, quando foram realizadas as compras de um chuveiro, acabamentos de torneira e um ar condicionado, sendo que os mesmo foram entregues em um endereço em Vargem.

Diante da informação da fraude, tendo os fatos sido registrados na 41ª Delegacia do Rio de Janeiro, a polícia iniciou as buscas visando apreender os objetos adquiridos de maneira fraudulenta.

Nesta sexta-feira, dia 19, a responsável pelo recebimento dos produtos foi localizada e os produtos foram encontrados na casa em que ela mora com sua mãe. Também foram localizados um jogo de quatro câmeras, DVR e cabeamento, também adquiridos ilicitamente.

À Gazeta de Vargem Grande, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior informou que a mulher disse que estava guardando os objetos para uma terceira pessoa, que havia adquirido de maneira ilícita. Relatou que depois daquela pessoa revender os itens, ela receberia certa importância em dinheiro como recompensa por ter fornecido seu endereço para entregas dos produtos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à mulher pelo crime de receptação. Ela foi liberada após pagar fiança criminal.