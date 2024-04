Jita Kyoei venceu a 3ª Copa Rio Claro de Judô

Os judocas da equipe Jita Kyoei representaram a cidade com muita garra e conquistaram o troféu de campeã da 3ª Copa Rio Claro de Judô, a primeira copa da temporada 2024 da 8ª Delegacia Oeste de Judô, realizada no último dia 6. Antes disso, no final de março, a equipe já tinha conquistado bons resultados na Copa São Paulo de Judô, com a medalha de prata para Kethully Messias, no sub 11, e bronze para Rebeca Monteiro, no sub 18 e Kaue Rodrigues Apolinário, no adulto.

Copa Rio Claro

Em uma disputa que reuniu mais de 500 atletas de agremiações de toda região, a Copa Rio Claro de Judô foi realizada no Ginásio de Esportes Felipe Karam. O torneio contou com a presença do sensei Hatiro Ogawa e do atleta Olímpico Henrique Guimarães, que viram a equipe Jita Kyoei ficar em primeiro lugar geral e vencer o torneio.

“Uma campanha incrível”, avaliou o sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pela equipe vargengrandense. O desempenho dos judocas, que conquistaram 12 medalhas de ouro, 11 de prata e 29 medalhas de bronze, colocou a Jita Kyoei em primeiro lugar entre as 28 equipes participantes.

“Parabéns a todos os judocas, pelo esforço, pelo foco e pela dedicação. Sigamos em frente. Agradecemos imensamente ao prefeito Amarildo e ao Departamento de Esportes pelo apoio que nos foi dado para podermos realizar esta conquista”, agradeceu Marco Aurélio.

Equipe se destacou na Copa São Paulo

No dia 23 de março, judocas do Projeto Social Jita Kyoei conquistaram três medalhas na Copa São Paulo de Judô Aspirante, em torneio realizado em São Bernardo do Campo. A equipe foi composta por 15 judocas que participaram da maior competição de Judô da América Latina.

As medalhas da equipe foram conquistadas por Kethully Messias, que obteve a medalha de prata no sub 11, Rebeca Monteiro, que ganhou medalha de bronze no sub 18 e Kaue Rodrigues Apolinário, medalhista de bronze no adulto.

“Grandes conquistas vindas de um projeto social que acontece de forma gratuita todas as semanas na Escola Alexandre Fleming”, contou o sensei Marco Aurélio Lodi, treinador da equipe.

Ele observou que para a judoca Kethully Messias a conquista da medalha de prata teve um sabor de vitória, pois foi sua primeira medalha na Copa São Paulo. Kethully é aluna da Escola Municipal Francisco Ribeiro Carril e treina Judô há quatro anos no Projeto Jita Kyoei.

“Todos os judocas estão de parabéns, fizeram lutas acirradas e ganharam experiências e novas amizades”, comentou o sensei Marco Aurélio.

Fotos: Jita Kyoei