Hwarangdo teve bons resultados na 1ª etapa do Paulista 2024

No último final de semana começaram as competições oficiais do Taekwondo em 2024. O primeiro evento aconteceu em Mogi das Cruzes e contou com a participação de mais de 400 atletas. O evento foi uma das três etapas que classificam para o Super Paulistão que, por sua vez, forma a seleção que representará o Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2024.

São Paulo é considerado o estado mais forte do país no taekwondo e os melhores competidores estavam presentes no evento pleiteando as vagas para compor a seleção paulista deste ano.

A equipe Hwarangdo, comandada pelo mestre Carlos Xavier e pelo professor Ricardo Ramos, teve bons resultados e já classificou alguns atletas para o Super Paulistão (evento que definirá os atletas que farão parte da seleção paulista de 2024).

Veja os atletas que participaram do evento e os que já estão classificados para o super paulistão. Na categoria Poomsae, de formas, estão classificados Murilo Moreno (1º lugar), Marihá Clara Longhi Felipe (1º lugar) e Jorge Albino da Cruz Neto (1º lugar). Participaram ainda Ketelyn Kessy Pereira (3º lugar), Maria Eduarda Piovan Ferreira (4º lugar) e Lara Paladino Felipe (5º lugar).

Na categoria Kiorugui, de luta, se classificaram Manuela Bedin Xavier (1º lugar), João Vitor Toth Baia (1º lugar), Rafaela Cardoso (1º lugar), Jorge Albino da Cruz Neto (1º lugar), Pedro Moreno (2º lugar) e Breno Caixeta (2º lugar). Também competiram Daniele de Freitas Milan (3º lugar) e Isadora Chimichak de Souza (3º lugar).

Por motivos de saúde, de última hora alguns atletas não puderam viajar. Os atletas que não se classificaram agora tentarão a classificação nas próximas fases que acontecem em São Paulo e Barra Bonita.

O mestre Xavier pontuou que, independentemente dos resultados, todos os atletas estão de parabéns, pois além de terem evoluído muito com os treinamentos para o campeonato, enfrentaram 23h entre saída e chegada de Vargem, investiram dinheiro nas inscrições, anuidade, taxas, viagem, alimentação, técnico e árbitro que variam entre R$ 190,00 e R$ 330,00.

Ele agradeceu a todos os envolvidos na participação dos atletas, como o professor Ricardo Ramos, que ministra aulas no Clube XXI de abril voluntariamente em parceria com a Prefeitura Municipal, prefeitura e Departamento de Esportes por ter cedido o ônibus, Escola D. Pedro II por proporcionar aos seus alunos gratuitamente o taekwondo, mestre Carlos Xavier e Escola de Artes Marciais, e aos pais e responsáveis, que estão sempre presentes incentivando e tornando possível a participação dos atletas nas aulas.

Fotos: Hwarangdo