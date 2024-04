Pedro correu na 2ª etapa do Paulista de Motocross

O vargengrandense Pedro Rosseto participou da 2ª etapa do Campeonato Paulista de Motocross no último final de semana na cidade de Itupeva.

Na competição muito disputada, Pedro acabou a corrida em terceiro lugar e com esse resultado, a soma dos pontos conquistados até esta etapa o deixa na segunda posição do campeonato.

Além do paulista de motocross, Pedro também está competindo no Campeonato Paulista de Velocross, e neste domingo, dia 21, irá participar da terceira etapa da competição, onde espera fazer uma boa corrida para se manter na liderança e ser bicampeão no Velocross.

Fotos: Arquivo Pessoal