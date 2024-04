Paulo Guerra participou do Open Internacional

O atleta paralímpico Paulo Guerra, saltador da classe T47, de atletas com deficiência no braço e antebraço, participou do Open Internacional, em São Paulo, na última quinta-feira, dia 18. Na ocasião, ele ultrapassou a altura de 1.81m, mas não conseguiu ultrapassar a altura de 1.87m.

O Open Internacional de atletismo e natação é realizado anualmente pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O evento conta com a presença de atletas nacionais e estrangeiros e faz parte do calendário do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) das duas modalidades.

O Open Loterias Caixa é uma competição homologada internacionalmente e as marcas conquistadas pelos atletas nesta competição são válidas para o ranking mundial de atletismo e natação.

À Gazeta de Vargem Grande, o atleta disse que está muito feliz em poder competir no Open Internacional. “O meu resultado vai para o ranking internacional, onde eu busco alcançar o índice para a vaga nas Paralimpíadas de Paris que será esse ano”, disse.

Paulo comentou que está se dedicando ao máximo para alcançar o seu melhor resultado na competição.