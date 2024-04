Veloster é bicampeão do Arnold Classic Brasil

A décima edição do Arnold Classic Brasil aconteceu no começo deste mês e, no fim de semana dos dias 6 e 7, ocorreram as lutas de braço com a participação do vargengrandense Leandro Veloster.

Os melhores atletas do Brasil participaram da competição, que este ano chegou em sua 10ª edição no país. Este foi o ano que mais reuniu atletas na luta de braço, e o torneio mais disputado na categoria dos últimos anos.

Veloster se sagrou campeão na categoria 100 quilos, tanto no braço direito, quanto no braço esquerdo. Este foi o segundo ano consecutivo que o atleta venceu a competição se sagrando bicampeão do Arnold Classic Brasil.

Leandro Veloster, conhecido na luta de braço como o Rei da Mesa, se prepara para a sua próxima competição, que será no Campeonato Brasileiro no mês de maio. O atleta agradece a sua esposa Adriana, ao filho Heitor, ao preparador físico Fernando Paiva, ao nutricionista Marcelo Ferrari, a equipe de luta de braço de Vargem Grande do Sul e a equipe da academia onde treina por seu apoio.