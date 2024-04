Projeto Jovem Talento V de Judô teve início em Vargem

Teve início as atividades do Projeto Jovem Talento V em Vargem Grande do Sul no dia 8 de março, o qual foi recebido com entusiasmo pela comunidade e teve suas 80 vagas preenchidas.

Com o objetivo de proporcionar oportunidades de aprendizado e desenvolvimento através do judô e promover valores como disciplina, respeito, superação e trabalho em equipe, as atividades do projeto acontecem duas vezes por semana e sempre no contraturno escolar, permitindo que seus participantes conciliem a prática esportiva com seus estudos.

As aulas do Jovem Talento V são ministradas pelo sensei Daniel Garcia, no Clube XXI de Abril, um local bem equipado e adequado para receber os jovens judocas. Durante as aulas são abordados os aspectos técnicos do judô, bem como a importância de valores éticos e morais no contexto esportivo e na vida cotidiana.

O projeto é chancelado pelo Governo Federal através do Ministério do Esporte e Lei de Incentivo ao Esporte e tem como entidade proponente o Instituto Jovens de Ouro (IJO), com patrocínio da empresa Renovias e parceria com a Prefeitura Municipal.