Atletas competiram Liga Jandaia de Handebol

As equipes femininas do Handebol Vargem Grande do Sul estiveram no último sábado, dia 13, na cidade mineira de Poços de Caldas, onde jogaram contra as donas da casa pela segunda rodada da Liga Jandaia de Handebol.

A primeira partida foi com a equipe Mirim, no sub-12, e as atletas fizeram um bom jogo defensivo, pecando nas finalizações e mesmo com um volume maior de jogo que suas adversárias, não souberam aproveitar as chances e saíram com resultado negativo, perdendo de 4 a 8 para equipe de Poços de Caldas, com 3 gols de Kemilly e 1 de Ludmilla.

Na segunda partida, na categoria Infantil, no sub-14, a equipe vargengrandense conta apenas com duas jogadoras de 13 anos que se juntaram as atletas sub-12, sofreu uma derrota elástica para a equipe mineira, que vem vencendo todos os seus jogos na competição e despontando como as favoritas. A equipe de Vargem terminou a partida com apenas um gol da atleta Kemilly, e a equipe de Poços de Caldas fez 29 gols no jogo.

O professor Juliano, responsável pelas meninas, ressaltou que a equipe infantil enfrentará adversárias muito mais fortes fisicamente por conta da diferença de idade das atletas vargengrandenses para a maioria das adversárias, mas essa competição servirá para melhorar o aspecto tático e defensivos delas, influenciando muito na melhora delas na categoria Mirim, onde 90% das jogadoras da cidade atuam nessa edição da Liga.

A equipe Infantil que só participa da Liga Jandaia volta às quadras somente no próximo mês. Já a equipe Mirim volta a jogar no dia 28, na primeira etapa da Liga de Handebol do Interior na cidade de Jundiaí.