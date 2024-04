Bushido classificou 2 judocas para a final do campeonato

Mais duas judocas da Associação e Projeto Social Bushido de Judô se classificaram para a final do Campeonato Paulista de Judô da Divisão Especial.

Em Hortolândia, no último sábado, dia 13, foi realizado o Campeonato Paulista fase Inter Regional da Divisão Especial nas classes sub 18 e sub 21, onde as judocas da equipe Bushido do sensei Daniel Garcia conseguiram um bom resultado na competição, e conquistaram duas medalhas, garantindo suas vagas na final do Campeonato Paulista.

Geovana Urtado foi vice-campeã no sub 21 na categoria leve, e Beatriz Pessoa Menossi se sagrou campeã no sub 21 meio médio. Além das duas judocas, a equipe também contou com a participação do atleta Vinicius Coelho, que lutou com muita garra, mas não conseguiu avançar para a próxima fase.

Os responsáveis pela equipe parabenizaram os atletas da Divisão Especial por enfrentarem esse desafio, pois a divisão não é fácil. Agradecem também aos pais, mães e judocas que torceram pela nossa equipe, assim como a toda diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú. Também agradece ao Fernando Menossi por acompanhá-los na competição, aos senseis Gabriel e Rafael Casagrande por trabalharem na arbitragem, ao Marcos Morandim por seu trabalho como oficial técnico. Agradecendo também a Marcus Aliende pelo apoio de sempre.

Além de um agradecimento especial aos seus parceiros, o diretor de esportes Luís Carlos, o prefeito Amarildo Duzi Moraes e a Prefeitura de Vargem Grande do Sul, pois sem essa parceria nada disso seria possível. “Estamos orgulhosos das nossas conquistas até agora e animados para ver nossos atletas brilharem ainda mais na final do Campeonato Paulista de Judô da Divisão Especial!”, finalizou o sensei.

Foto: Bushido