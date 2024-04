5ª Caminhada da Via Crucis é no dia 1º de maio

A Caminhada da Via Crucis, que chega este ano em sua quinta edição, tradicionalmente acontece no Dia do Trabalho, dia 1º de maio. A Via Crucis é um percurso de 12 km do Caminho da Fé que passa por Vargem Grande do Sul e este ano, a caminhada acontece com o tema ‘Caminhando com Jesus e Maria, queremos construir uma Sociedade Fraterna’.

A edição tem início a partir das 5h30, no Monumento de Nossa Senhora Aparecida, com a bênção dos caminheiros e ciclistas e o encerramento da caminhada acontece na 15ª estação, no Monumento da Ressurreição, na Pousada da Cidinha, com a bênção final. No local, também haverá Praça de Alimentação e sorteio de brindes.

De acordo com a Comissão Organizadora da Via Crucis, esse ano também haverá arrecadação de alimentos, que deverão ser entregues no Monumento de Aparecida, antes do início da caminhada.

Como nos anos anteriores, haverá transporte gratuito saindo de diversos pontos da cidade, às 4h30 e às 5h da manhã. Os pontos são a Etec, Igreja Nossa Senhora Aparecida, Igreja Matriz de Sant’Ana, Cristo Redentor, Igreja Santo Antônio e Supermercado Novo Milênio.

Ao final da Caminhada, os ônibus partirão da Igreja do Perobá até os pontos da partida. A primeira turma sairá às 9h45 e a segunda às 10h30.

As inscrições para participação da caminhada já podem ser feitas pelo link https://linktr.ee/viacrucisvgsul. Neste ano, a inscrição será apenas digital, por isso é muito importante que os participantes preencham.