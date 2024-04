Vargem perde seu cantor mais popular

Morreu neste sábado, dia 20 de abril, Sebastião de Abreu Ribeiro, o conhecido Tupã Brasil, aos 89 anos de idade. Era o mais famoso cantor sertanejo de Vargem Grande do Sul, gravando grandes sucessos como “Alazão querido”, “Quebra tudo” e “Mercedão Vermelho”. Também ajudou a compor em parceria com o professor Gregório Pasquini a letra do hino oficial de Vargem Grande do Sul, imortalizado na sua voz.

Vinha de uma família que sempre gostou de festas e músicas sertanejas, conforme matéria publicada pelo jornal Gazeta de Vargem Grande na edição especial do dia 29 de julho de 2006, onde retratou a vida do cantor.

Seu pai, João da Silva Ribeiro era catireiro e sua mãe, dona Cota, tocava viola e é dela que ele disse na reportagem ter herdado os dons de tocar e cantar. Lembrou que no sítio da família, nas festas de São João, havia os famosos bailes, com catira e contradança.

Sua vida artística começou na adolescência praticando com o violão, cantando com amigos em bares e festinhas. No início da década de 60 foi para São Paulo onde conheceu Santo Machado de Souza e Meirinho, com os quais formou o famoso trio “Tupy, Tupã e Meirinho”. Leia mais sobre a vida artística de Tupã, na página da Gazeta de Vargem Grande publicada nesta matéria.

Também foi empreendedor, trabalhando no ramo de venda de implementos agrícolas, obtendo muito sucesso na venda das famosas enxadas Fuzil, principalmente no Estado do Paraná. Foi também proprietário da Casa de Espetáculos Acapulco Show.

Na vida política, Tupã Brasil chegou ao cargo de vice-prefeito, sendo eleito na chapa que tinha como prefeito José Reinaldo Martins no mandato de 1993 a 1996. Também foi candidato a prefeito de Vargem Grande do Sul, tendo como vice José Carlos Aliende, o Zé Novo, mas não conseguiu se eleger.

Foi casado com Alice Ferri Ribeiro, a Ica, já falecida, com quem teve os filhos Richard e Ronaldo. Deixa também as noras Taizy e Angélica; os netos Aline, Murilo, Bruno e Bárbara e os bisnetos Lucas, Pedro, Rafael, João Pedro e Liz.

Seu corpo está sendo velado na Câmara Municipal e seu sepultamento está previsto par ocorrer amanhã, domingo, dia 21 de abril, na parte da manhã, no Cemitério da Saudade..