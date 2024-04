Ingressos para a 37ª Festa do Peroba estão à venda

O tradicional almoço e festa do Peroba, que chega em sua 37ª edição, acontecerá no dia 5 de maio, um domingo, e contará com show ao vivo de Márcio Rossi e Juninho.

No evento, haverá leilão de gado virtual e o cardápio conta com arroz, feijão, farofa, saladas, mandioca frita, coxa e sobrecoxa de frango e pernil assado, além de completo serviço de bar e barraca da roleta.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo valor de R$ 40,00 e podem ser adquiridos nos supermercados Novo Milênio e Santa Edwiges e na secretaria da Igreja Matriz de Santana.

As vendas de ingressos este ano são apenas antecipadamente nos pontos de vendas, e na portaria do evento não serão vendidos.

Para receber mais informações e tirar dúvidas sobre o evento, o WhatsApp de contato é o (19) 99751-2188.