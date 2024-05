Grama terá oficina gratuita de produção audiovisual

A Gerência de Cultura e Turismo estará realizando uma oficina gratuita de Produção Audiovisual em São Sebastião da Grama. A oficina acontecerá no dia 21 de maio, uma terça-feira, às 18h30.

De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, podem participar jovens e adultos a partir de 17 anos. O evento será no Auditório da Prefeitura Municipal, à Praça das Águas, nº 100, no Jardim São Domingos.

A oficina gratuita é uma realização de Parte 2 Filmes, uma produtora audiovisual de Caconde, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Sebastião da Grama. As inscrições podem ser realizadas através do link https://forms.gle/drgp5Yf7mcAmc73x7.

A oficina tem como principal finalidade informar sobre as etapas de uma produção audiovisual. Além disso, serão abordados temas como a Economia Criativa e a Lei Paulo Gustavo, que está criando novas oportunidades na área do cinema e vídeo por todo o Brasil.

Em caso de dúvidas, basta enviar um e-mail para rodrigo@parte2filmes.com.br.

Foto: Prefeitura de São Sebastião da Grama