André Leone será o novo diretor de Esportes e Lazer

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) anunciou nesta terça-feira, dia 14, o novo diretor do Departamento de Esportes e Lazer que comporá sua equipe de governo. Trata-se do jogador de futebol André Augusto Leone, de 45 anos, vargengrandense que tem um vasto currículo como jogador de futebol, passando por vários times brasileiros e também jogando fora do Brasil.

André também é treinador de futebol, com formação em gestão, marketing e direito no esporte, além de outros cursos na área esportiva conforme consta na página do prefeito Celso Ribeiro no Facebook, onde a notícia foi divulgada.

Ele vem a substituir o ex-diretor Luís Carlos Garcia que se aposentou como servidor público municipal no final do ano passado e deixou o cargo de diretor de Esportes após permanecer no cargo por quase 20 anos, nas gestões anteriores de Celso Ribeiro e do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes.

A maioria dos diretores da atual equipe do prefeito Celso Ribeiro permaneceu no cargo após Amarildo deixar a prefeitura. Falta ainda Celso nomear o diretor de Obras e também o de Cultura e Turismo. São dois cargos emblemáticos para o prefeito, pois durante muitos anos a professora Márcia Ribeiro Iared respondeu pela Cultura da cidade com grandes avanços na área e a sua não nomeação ainda leva a questionamentos se a professora voltará a comandar a Cultura e o Turismo da cidade.

Também o diretor de Obras Ricardo Bisco foi durante muitos anos diretor das gestões de Amarildo e também dos primeiros governos de Celso Ribeiro. Sua não recondução até o momento do fechamento da presente matéria ao cargo, leva a especulações no setor de que poderá ser nomeado um novo diretor para Obras.

Na recente publicação do Diário Oficial do Município, datado do dia10 de janeiro, portaria assinada pelo prefeito Celso Ribeiro, substitui Ricardo Luís Leonetti Bisco pela arquiteta Luciana Morandin Gambaroto Garcia, coordenadora de Obras, com efeito retroativo desde 2 de janeiro de 2025, na gestão de várias licitações vigentes. Nada está definido no setor e pode ser que Bisco seja reconduzido ao cargo novamente.

Não respondeu ao jornal

Até o fechamento da presente edição, o setor de comunicação da prefeitura municipal ainda não havia respondido ao jornal sobre a indicação de Leone. A reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande ia procurar o novo diretor para uma matéria a respeito, mas a comunicação da prefeitura solicitou que fossem enviadas as perguntas ao diretor, mas até o fechamento da matéria não respondeu às questões formuladas.

Seguem as perguntas que o jornal fez para poder melhor informar os seus leitores e também a população vargengrandense: Como avalia a sua indicação para o cargo; Já ocupou cargo semelhante ao que está assumindo, ou de direção de alguma entidade esportiva; Como avalia o esporte na cidade de Vargem Grande do Sul; Quais os pontos positivos e negativos que observou no esporte da cidade; Já teria um plano de trabalho ou qual seria seu enfoque neste início de trabalho; Além do futebol, quais seriam as outras áreas prioritárias para o seu trabalho; Pode descrever resumidamente a estrutura do esporte da cidade, no tocante a estruturas físicas e também qual o pessoal de apoio que tem para desenvolver seu trabalho; O que acha do Orçamento deste ano destinado ao esporte da cidade. Seria suficiente; Tem algum projeto especial em que pretende investir; Como vê a situação dos praticantes de esporte da terceira idade, tem algum projeto; Onde será seu local de trabalho, localização para que as pessoas possam contatá-lo; Fique à vontade para comentar outros assuntos que não lhe foram perguntados e que queira se manifestar que possa enriquecer a matéria.