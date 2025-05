Bushido é vice-campeã em Hortolândia

A equipe da Associação e Projeto Social Judô Bushido participou da Copa Hortolandense de Judô no último sábado, dia 10. O evento aconteceu no Centro de Especialidades em Artes Marciais “Eliel Gomes” e contou com mais de 540 atletas.

A equipe Bushido participou com 42 judocas e 9 deles dobraram de categoria, foram 14 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata, 10 medalhas de bronze e o troféu de vice-campeã na classificação geral da copa, perdendo só para a equipe da casa.

O sensei Daniel Garcia parabenizou a todos os atletas, medalhistas ou não. “Representaram muito bem nossa associação, nosso projeto e nossa cidade”, disse.

Ele agradeceu a toda diretoria Bushido, aos pais que acompanham e torcem, aos parceiros, à prefeitura, aos judocas que trabalharam na competição como árbitros, Duda Taú, Vinicius Coelho, Rafael Barbier, Geovana Urtado e sensei Gabriel Casagrande, aos que trabalharam como oficiais técnicos, Pedro Taú, Luiz Miguel, Diogo Mariano e Levi.

Fotos: Bushido