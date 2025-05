Judocas Jita Kyoei se destacam em torneios na região

A equipe Jita Kyoei de Judô se dividiu em três times para participar de duas importantes competições no último sábado, dia 10 de maio, conseguindo resultados bastantes positivos nos dois torneios.

Em Hortolândia, a equipe foi até o Centro de Especialidades em Artes Marciais Eliel Gomes, onde foi realizada mais uma edição da Copa Hortolândia de Judô. Os atletas da Jita Kyoei tiveram um bom desempenho, conquistando a 7ª colocação na classificação geral. “Com a brilhante participação de 34 judocas que lutaram com vontade e garra mantendo nossa equipe entre os melhores”, frisou o sensei Marco Aurélio Lodi.

No mesmo dia, uma equipe Jita Kyoei representando Vargem Grande do Sul e uma outra representando São João da Boa Vista, participaram dos Jogos Abertos da Juventude, da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Judocas dos dois times conquistaram a classificação para a próxima fase do campeonato, que será disputada em Lençóis Paulista.

Por Vargem Grande do Sul, Lucas Gabriel da Costa e por São João da Boa Vista, Lívia Barboza do Couto, foram campeões e seguem para as finais, que serão realizadas em junho. “Seguimos nosso plano de divulgar, difundir, pulverizar o verdadeiro judô, dando oportunidades e possibilidades para todos alcançarem seus sonhos dentro do esporte”, ressaltou o sensei Marco Aurélio.

Fotos: Jita Kyoei