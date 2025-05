Projeto Social Judô Bushido fez treinão especial com mães

O Projeto Social Judô Bushido realizou na sexta-feira, dia 9, um treinão muito especial em homenagem ao Dia das Mães.

À Gazeta de Vargem Grande, o sensei Daniel Garcia contou que foi um treino cheio de alegria e energia, com a participação de 100 alunos e mais de 40 mamães que toparam o desafio de treinar ao lado de seus filhos. “Foram momentos de diversão, carinho e união que marcaram esse encontro inesquecível”, disse.

No final do treino, todas as mães receberam uma lembrancinha feita com muito carinho pela presidente Val Lima, também foi realizado o sorteio da cesta do Dia das Mães, tendo como ganhadora Vanessa Andrade, mãe da atleta Vitória. A cesta foi doada por Patrícia Moretti, mãe dos judocas Gabriel e Theo.

O sensei parabenizou todas as mães que estiveram presentes. “Vocês são verdadeiras guerreiras”, disse.

Ele agradeceu toda a diretoria Bushido, à Patrícia pela cesta do Dia das Mães e a todos que fizeram deste treinão um verdadeiro sucesso. “Gratidão por mais esse momento incrível”, completou.