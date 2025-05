Atleta de Vargem preparou Duda Nagle para luta contra Popó

O atleta vargengrandense Welington Guerra, lutador de muay thai e MMA profissional com vários títulos em seu cartel, treinou o ator Duda Nagle e o influenciador Tadala Fellas para as lutas de boxe que eles vão participar neste sábado, dia 17, em São Paulo.

Na ocasião, Duda Nagle vai enfrentar o ex-lutador de boxe brasileiro, Popó Freitas, conhecido por sua carreira de sucesso e títulos mundiais. Já Tadala enfrentará Rogério Minotouro, ex-lutador do UFC e PRIDE, e irmão do lutador de UFC Minotauro. As lutas fazem parte da 6ª edição do Fight Music Show, o maior evento de lutas de influenciadores da América Latina, que acontecerá no Vibra São Paulo.

Welington é atleta de lutas e nasceu e foi criado em Vargem, mas hoje reside em Campinas, onde possui uma academia. Ele ajudou Duda Nagle e Tadala na preparação para as lutas, que serão as principais da noite.

À Gazeta de Vargem Grande, ele contou que foram dois meses de preparação, que aconteceu por meio de sparring, que seria um treino de luta simulada, onde praticantes interagem e aplicam técnicas em um ambiente controlado, sem a pressão de uma competição oficial. É uma forma de aprimorar habilidades, testar estratégias e desenvolver resistência física e mental.

Filme Tração

Welington foi um dos atores do filme Tração, que estreou em junho de 2023 nos cinemas, junto com o ator Duda Nagle. O filme, do diretor André Luís Camargo e que fala sobre competições de motocross, está nas plataformas digitais, incluindo o Prime Video.

Além de Welington e Duda Nagle, o elenco foi composto por Marcos Pasquim, Nelson Freitas, Duda Nagle, Fiuk, André Ramiro, Natália Curvelo e Paola Rodrigues.