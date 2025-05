Missa marca Semana Ganymédes José em Casa Branca

Na noite da última quarta-feira, dia 14, uma missa em ação de graças foi realizada como parte da programação da 33ª Semana Ganymédes José, evento que homenageia o escritor que dá nome à celebração, reunindo alunos, professores, diretoras de escolas do município e representantes da Secretaria Municipal da Educação, além de outros membros da comunidade.

A secretária municipal da Educação, Raquel Gonçalves, destacou o simbolismo do encontro. “Foi lindo ver tanta gente reunida, todos com o coração aberto e cheios de carinho por esse espírito tão iluminado que inspira tantas vidas e que nos deixou um imenso legado na Educação, na Cultura e em outros campos sociais”, afirmou.

A programação da Semana Ganymédes José seguiu com atividades ao longo da semana. Nesta sexta-feira, dia 16, alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental participaram de “Contação de Histórias” nas escolas.

Neste sábado, dia 17, a partir das 8h30, está previsto um desfile com a participação de escolas da rede municipal, estaduais, particulares, além do Tiro de Guerra, Melhor Idade e outras agremiações, consolidando as homenagens ao escritor.

Fotos: Prefeitura Municipal de Casa Branca