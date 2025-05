Lembranças do técnico Lúcio Cossi

Mario Poggio Jr.

Ao ler a notícia de que o novo Técnico da Seleção Brasileira vai ganhar R$ 4.000.000,00 (quatro milhões por mês), ficamos chocados.

Sem querer desmerecer a competência do profissional, pensamos em quantos professores ou profissionais da saúde poderíamos contratar, para ficar em apenas duas áreas carentes?

Ainda, causa mais revolta o fato de cruzarmos com centenas de pessoas morando na rua no trajeto da casa ao trabalho e vice-versa, na capital Paulista.

Pensar que nossa terra apresentava técnicos competentes que atuavam pelo amor ao esporte, sem nada receber em troca.

Recordamos do glorioso “Rio Branco”, que sempre morou em nosso coração e foi campeão municipal em 1965, dirigido pelo excelente esportista Lúcio Cossi, então técnico.

Particularmente, relembramos sempre da partida contra o fortíssimo Bancários, em que com uma substituição, o senhor Lúcio promoveu mudança na equipe (entrou o senhor Nego como ponteiro esquerdo) e houve a sensacional virada (Rio Banco perdia por 2 x 1).

A guisa de curiosidade, o jogo acabou empatado em 4 x 4, por uma infelicidade que acometeu o Rio Branco nos instantes finais (o goleiro machucou e estava caído no momento do empate).

Enfim, recordamos da competência do senhor Lúcio Cossi, no comando do Rio Branco.