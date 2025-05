Prof. Dr. José Alberto Aguilar Cortez

O leitor bem informado da Gazeta já deve ter ouvido falar do Dia do Desafio, comemorado na última quarta-feira do mês de maio, e, provavelmente, muitos até participaram desta saudável competição envolvendo cidades. A ideia de tirar as pessoas da zona de conforto, abrigadas que estavam contra o frio, surgiu no Canadá. Imaginem um prefeito de uma cidade canadense incentivando a população a enfrentar 20 graus negativos para fazer caminhadas ao redor do quarteirão durante 15 minutos. Muito louco, não é mesmo? Os que abraçaram a ideia deveriam apagar as luzes de casa, sair e caminhar. Além de economizar energia, era um estímulo para a prática de atividades físicas. A história começou em 1983 e a experiência foi sendo compartilhada com outras cidades que, no mesmo dia e horário, incentivavam a população a se movimentar. O Dia do Desafio se popularizou e, a partir do ano 2000, o SESC assumiu a coordenação, no Brasil, deste evento que acontece todos os anos, na última quarta-feira do mês de maio. Esta competição amigável entre cidades do mesmo porte populacional, tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prática de atividades físicas regularmente. Além dos benefícios para a saúde, os envolvidos se integram socialmente e facilitam o aparecimento de lideranças e do espírito comunitário. O importante é que o Dia do Desafio é mais uma oportunidade para as pessoas experimentarem o prazer de superar as barreiras que as impedem de deixar de ser sedentárias. Fazer exercícios físicos é, talvez, o mais desafiador dos comportamentos, aquele que liberta o corpo da escravidão imposta pelo sedentarismo.