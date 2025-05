4º Encontro de Carros Antigos promete movimentar Vargem

Nos dias 7 e 8 de junho, a Represa “Eduíno Sbardellini” será palco do 4º Encontro de Carros Antigos de Vargem Grande do Sul. O evento, que ocorrerá das 9h às 17h, promete atrair apaixonados por veículos antigos e entusiastas de todas as idades.

Além da exposição de clássicos automotivos, os visitantes poderão aproveitar uma Feira Gastronômica e uma Feira de Artesanato, além de explorar o tradicional Mercado de Pulgas, onde itens antigos e colecionáveis estarão à venda.

A programação musical também é destaque, garantindo entretenimento para todos os presentes. No sábado, dia 7, o músico Davi Urbano sobe ao palco às 15h. Já no domingo, dia 8, a animação fica por conta da Banda Parahayu, ao meio-dia, e da Banda Orfeu, às 15h.

Para participar como expositor, basta contribuir com 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais do município. Os expositores também serão contemplados com certificados e premiações.

O 4º Encontro de Carros Antigos é uma excelente oportunidade para prestigiar o cartão postal de Vargem Grande do Sul, a represa “Eduíno Sbardellini”, e vivenciar um fim de semana de cultura, lazer e solidariedade.