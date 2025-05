Documentário sobre os Chás Culturais está em andamento

A empreendedora, pedagoga e administradora Caroline Ferreira Luzetti, de 30 anos, que reside em Vargem Grande do Sul, está executando um projeto muito especial para a cidade.

O projeto em execução é uma proposta aprovada através da participação do chamamento público da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, que direciona recursos a estados e municípios, para o fomento de atividades e produtos culturais, especialmente na área audiovisual, atividade em que o ator Paulo Gustavo se dedicou por toda a vida.

Caroline está produzindo um documentário média-metragem, de nome “Chá Cultural, de Vargem para o Mundo”, que contará a história de mais de duas décadas do famoso Chá Cultural da escola Alexandre Fleming, realizado pelos alunos do magistério e equipe escolar. “Esta é uma história rica, que fomentou a cultura no município através dessas atividades do Magistério, que eram realizadas na SBB, na década de 80 e 90, trazendo aos vargengrandenses os costumes, culinária, danças e músicas de diversos países”, explicou.

Ao jornal, Caroline contou como surgiu a ideia do projeto. “À época, quando soube do lançamento do edital, percebi que era uma boa oportunidade para trazer à população de Vargem esta história tão importante, sendo admiradora do universo audiovisual, onde tenho a oportunidade de contar a história de vida das pessoas e do quanto contribuem para a sociedade. Não há uma pessoa sequer na cidade, que não tenha ouvido falar do tradicional Chá do Fleming que anos mais tarde se transformou na grandiosa Festa das Nações”, comentou.

Fotos: Arquivo Pessoal

Este trabalho conta com a participação de diversos parceiros, dando oportunidade a esses profissionais, para que cada um na sua área contribua de forma significativa. “No momento já foram concluídas as gravações e a equipe responsável pela edição e tratamento de som está trabalhando no projeto para que muito em breve seja finalizado. O trabalho foi realizado com muito carinho, trazendo qualidade em som e imagem e acessibilidade, contando com Libras e legendas”, informou.

Segundo o informado, a previsão para exibição do documentário é para o mês de julho, com data a ser definida em breve, evento que será aberto ao público. A partir da semana da exibição, o mesmo ficará disponível no YouTube, para que todos tenham acesso. “A emoção irá tomar conta de cada um, podendo reviver os saudosos momentos vividos pelos ex-alunos do Fleming e contados hoje por eles, professores, mestres, empresários, jornalistas e tantos outros profissionais, frutos daquela época”, finalizou.