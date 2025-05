Projeto Biblioconforto realiza encontro na Escola de Música

O 10º encontro do projeto Biblioconforto – Pés no Chão, Mente no Infinito já tem data marcada e acontecerá no dia 28 de maio, às 13h30. O evento, uma realização da Biblioteca Municipal “Victor Lima Barreto”, em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo e o Departamento de Saúde, ocorrerá na Escola de Música Manoel Martins, situada na Rua Prudente de Moraes, 685, no Centro.

Nesta edição, intitulada “Conforto em Notas – Biblioteca Viva: Sopro e Percussão”, o público terá a oportunidade de vivenciar experiências artísticas variadas, com ênfase na música. O projeto Biblioconforto tem como objetivo ampliar o universo cultural dos participantes, oferecendo momentos de aprendizado, troca de vivências e apreciação da arte em suas mais diversas formas, que incluem literatura, teatro, cinema e outras manifestações.

A participação é gratuita e aberta para todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia. Os interessados podem comparecer diretamente no local do evento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3641-7614.

O Biblioconforto é uma iniciativa que visa integrar a comunidade e proporcionar experiências culturais acessíveis, reforçando o papel da Biblioteca Municipal “Victor Lima Barreto” como um espaço de conhecimento e encontro com a arte.