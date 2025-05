Conferência Municipal da Pessoa Idosa será nesta quinta-feira

Vargem Grande do Sul sediará a 3ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa, evento promovido pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, presidido por Isabel Pedroso Schiavo. A conferência acontecerá no dia 22, quinta-feira, a partir das 13h30, na sede do Centro de Convivência do Idoso (C.C.I.) “Haydeê e Antônio Longuini Neto” (Clube Vargengrandense), e tem como tema central “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”.

A organização do evento está a cargo de uma Comissão Organizadora formada pelos conselheiros Cíntia Marson, Alexandre do Nascimento e Laira Maise Messias da Silva. Em preparação para a conferência, a comissão promoveu uma pré-conferência no último dia 8, com a participação de membros da rede de garantia de direitos, usuários, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e conselheiros. O encontro inicial permitiu a discussão de questões relevantes que serão aprofundadas na conferência oficial.

Os debates da conferência serão estruturados em cinco eixos temáticos, sendo financiamento das políticas públicas para ampliação dos direitos sociais; fortalecimento de políticas para proteção à vida, saúde e acesso ao cuidado integral da pessoa idosa; proteção e enfrentamento de todas as formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa; participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices; consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do Estado Brasileiro.

A conferência é aberta à participação da sociedade, que pode se inscrever pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWTzTzQNnn1tH5kSSS0WoJ_x5QA9u2FCuGKH6fPRDvyXhMNA/viewform?pli=1.

O evento representa uma oportunidade para que a comunidade contribua com ideias e sugestões.