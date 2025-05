Gente e Fatos

Enlace matrimonial de Rafaela de Paula Barbosa e Hudson Henrique Leal

Fotos: Douglas Rogério

No último sábado, dia 10, Rafaela de Paula Barbosa e Hudson Henrique Leal celebraram seu casamento em uma cerimônia comovente no sítio Boa Esperança. A ocasião foi marcada por uma cerimônia íntima e emocionante, conduzida pelos amigos queridos do casal, Emily Cordeiro e Gustavo Bernardo, o que tornou o evento ainda mais especial e significativo.

Os noivos estavam radiantes, cercados por seus familiares e amigos próximos, que compartilharam com eles momentos de intensa felicidade, amor e alegria. A celebração refletiu perfeitamente a essência do casal, unindo tradição e emoção em um ambiente repleto de carinho e boas energias

Maria Clara Bovo comemora 15 anos

Comemorando 15 anos nesta segunda-feira, dia 19, Maria Clara Bovo recebe o abraço dos pais Flávia e Édson Bovo, de seus familiares, amigos e colegas do 9° ano da escola D. Pedro, onde estuda

Lourival brinda 103 anos

A família do sr. Lourival Pereira comemora nesta terça-feira, dia 20, seus 103 anos de vida. As filhas Sueli e Elaine, os genros Waldir e Eduardo, os netos Waldir Júnior, Thiago e Bianca, os bisnetos Thomás e Samuel cercam o aniversariante de carinho e atenção que ele tanto merece

Maércio Diogo Cardoso completou 91 anos

Maércio Diogo Cardoso, o conhecido padeiro Maércio da Casa Candinho, comemorou no dia 10 último, a chegada de seus 91 anos de idade. Maércio que é muito querido na cidade, festejou a nova idade junto aos filhos Maria Clarete, Márcia, Laércio Filho, Marielza e Juliana, os genros, netos, bisnetas e demais familiares. A direção da Casa Candinho e o amigo Mario Poggio também registraram os parabéns, e desejaram longa vida ao aniversariante. Na foto da esquerda para a direita, as filhas Marielza, Juliana, Maria Clarete, Maércio e Márcia