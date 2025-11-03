Diocese anuncia novos párocos para Vargem Grande do Sul e região

Pe. Antônio Carossi assume paróquia em Casa Branca, Pe. Gilberto também vai para cidade vizinha; pe. Luciano vai para Tambaú

A Diocese de São João da Boa Vista divulgou no último dia 25, o Comunicado Oficial nº 05-2025, que trata das nomeações e transferências de presbíteros para diversas paróquias da região, em documento assinado pelo bispo diocesano, Dom Eugênio Barbosa Martins.

Entre as mudanças anunciadas, estão a ida do Padre Antônio Carossi, atual pároco de Nossa Senhora Aparecida, em Vargem Grande do Sul, para assumir como pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, de Casa Branca. Pe. Gilberto do Prado, também deixa a paróquia de Aparecida, em Vargem, para se juntar à Paróquia de Nossa Senhora das Dores, em Casa Branca. Já o Padre Luciano Guidi, vai deixar a paróquia de Santa Luzia e São João Paulo II para assumir como vigário paroquial, exercendo a função de prefeito do Santuário, na paróquia de Santo Antônio, em Tambaú.

Para assumir as paróquias de Vargem Grande do Sul, a Diocese anunciou a chegada de dois novos sacerdotes. Padre Paulo Sérgio de Souza, atual reitor do Santuário de Aparecida, de Tambaú, foi nomeado pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e vigário paroquial da paróquia Santa Luzia e São João Paulo II. O padre Agnaldo José dos Santos, vigário do Santuário de Aparecida, em Tambaú, foi designado pároco da paróquia Santa Luzia e São João Paulo II e vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Fotos: Reprodução Facebook/Arquivo

Região

Nas outras mudanças anunciadas, o padre Edward Gregório Júnior foi nomeado vigário paroquial da Paróquia Coração de Maria, em São João da Boa Vista. O padre William Aparecido Leal passa a ser pároco da Paróquia São João Batista, localizada no distrito de Itaqui, em Mogi Guaçu.

Já o padre Marcelo Visconde Lemes foi designado vigário paroquial da Paróquia Santo Expedito, também em Mogi Guaçu. O padre Iran Rodrigues das Graças assume como pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Campestrinho, distrito de Divinolândia.

Em Tambaú, o padre Reginaldo de Oliveira Carreira foi nomeado pároco reitor da Paróquia Santo Antônio. O padre Guilherme Aparecido de Lima atuará como vigário paroquial (Administração e Pastoral geral) e o padre João Gabriel da Cruz Andrade foi designado vigário paroquial (Atendimento pastoral e acompanhamento das comunidades).

De acordo com o comunicado, as alterações seguem a prática habitual da Igreja de realizar, periodicamente, transferências e nomeações de padres, considerando as necessidades pessoais, espirituais, administrativas e pastorais das comunidades da Diocese de São João da Boa Vista. As novas designações entram em vigor nesta data, com a devida provisão e posse canônica para o exercício dos respectivos ofícios.