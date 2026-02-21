Bão Di Goli vence torneio em Águas da Prata, pela série Bronze

O Bão Di Goli, equipe vargengrandense de futsal, venceu a série bronze do 32º Campeonato de Futsal Ciro Rodrigues de Lima, em Águas da Prata. Os jogos foram todos realizados no Ginásio Municipal Ciro Rodrigues de Lima, que também recebeu o nome do torneio, homenagens a um grande e saudoso esportista pratense. A organização foi da Secretaria Municipal de Esportes da prefeitura de Águas da Prata.

O torneio teve início no dia 5 de janeiro e a final foi disputada na última sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Pela série bronze, o time Bão Di Goli venceu o Anarquia Futsal, de São João da Boa Vista, por 6 a 3. Os gols que deram o título à equipe vargengrandense foram marcados por Gi (2 gols), Vitinho, Leandro Cunha, Renan e Chechel.

Time

A equipe de Vargem disputou o campeonato com os goleiros Erik e Lucas e os jogadores na linha Luti, Kayque, Weslei, Gi, David, Preguinho, Chechel, Renan, Leandro Cunha, Maiochi, Gabriel Buiu, Dener, Mateus, Fabrício, Figura, Kevin e Vitinho. A comissão técnica foi formada pelo técnico Rodrigo Linos e pelos auxiliares Esquerda e Binho.

À Gazeta de Vargem Grande, o treinador Rodrigo Linos exaltou o comportamento da equipe durante a decisão. “A final foi um ótimo jogo, controlamos a partida do início ao fim sem sofrer em nenhum momento da partida. Nos impomos bem desde o início, não deixando o nosso adversário criar expectativas”, avaliou. “O destaque fica para o coletivo todo, que mesmo trocando peças, manteve o nível técnico da equipe, se consolidando campeã”, afirmou. Ele também agradeceu aos torcedores, apoiadores e aos patrocinadores do time.

Outros resultados

O time do Reio de São João da Boa Vista foi o campeão da série ouro do torneio, vencendo a disputa pelo primeiro lugar por 3 a 2 contra a equipe pratense do Pé Vermeio Futsal. Na série prata, o título ficou com Santa Cruz das Palmeiras que venceu o Guerreiros por 3 a 1.