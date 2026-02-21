Faleceu o DJ Q.S.C Music, músico conhecido na área eletrônica

Conforme dados colhidos junto às redes sociais e publicado também pelo Jornal do Parabrisa de São João da Boa Vista, Rafael Queiroz da Silva Candido (foto), conhecido artisticamente como Q.S.C e popularmente como Baiano, faleceu no dia 15 de fevereiro de 2026, aos 36 anos, no Hospital de Caridade, em Vargem Grande do Sul.

Rafael Queiroz residia no Jardim Morumbi; deixou a mãe Léia e a irmã Rafaela, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério da Saudade. Profundamente ligado ao “house music”, Q.S.C construiu uma trajetória marcada por um estilo altamente energético, combinando percussão rítmica intensa, linhas de baixo robustas e trechos de vocais provocantes. Suas produções uniam melodias impressionantes, “grooves” contagiantes e batidas marcantes, resultando em um som direto e ousado, que evoluiu ao longo dos anos e consolidou sua presença na cena eletrônica.

Segundo os dados publicados, durante a carreira, Rafael lançou diversos singles por selos reconhecidos internacionalmente, como Diffusion Records (Ibiza), MAMBO LAB Records (Canary Islands), Spain House Of Hustle Records (London), United Kingdom WLD Recordings (Cidade do México) e Herloop Records (México). Também acumulou experiência em alguns dos maiores clubs do Brasil, com participações e residências em grandes eventos, incluindo a Low Sessions.

Recentemente, o artista havia se apresentado no Equador, país onde está sediada sua gravadora, ampliando sua presença no cenário internacional. Segundo apurou a Gazeta de Vargem Grande, ele começou a se sentir mal recentemente, com problemas de respiração e a causa de sua morte, embora não tenha sido divulgada, estaria ligada a infecção pulmonar.