Força Tática apreende cocaína e um pé de maconha em Vargem

Durante a Operação Impacto realizada no dia 13, sexta-feira, uma equipe da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul e uma da Força Tática do 24º BPM/I, realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas na Rua Petrópolis, na Vila Santana.

A ação ocorreu durante patrulhamento tático pela cidade dentro da operação que tinha como objetivo combater o tráfico de drogas. Após informações recebidas por meio de denúncias anônimas indicando a prática criminosa no endereço mencionado, os policiais foram até o local e viram que o portão da residência estava entreaberto. No interior do imóvel, dois indivíduos foram vistos sentados em frente a uma residência térrea e eles foram abordados pelos policiais.

Durante busca pessoal, no bolso da bermuda de um deles, os PMs encontraram dois eppendorfs (pinos) de cor escura com cocaína. Com o outro indivíduo nada de irregular foi encontrado.

Já em vistoria pelo quintal e nas proximidades de onde os suspeitos estavam, a equipe localizou mais três kits de entorpecentes embalados nos mesmos moldes, cada um contendo 17 pinos fechados, além de um aberto com 11 unidades. No mesmo local também foi encontrado um pé de maconha.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao homem que portava a droga. Ambos foram conduzidos à Unidade de Saúde para exame médico cautelar e, posteriormente, apresentados no Plantão Policial. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante de um dos envolvidos por tráfico de drogas. O outro indivíduo foi qualificado e será investigado por meio de inquérito policial, sendo liberado após os procedimentos de praxe. O preso permaneceu à disposição da Justiça.