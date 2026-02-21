GCM detém adolescentes com drogas

Por volta das 19h30, da última segunda-feira, dia 16, a equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul realizava policiamento nas proximidades da Creche Cezarina, quando recebeu denúncia de tráfico de drogas nas imediações da unidade escolar.

Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com dois adolescentes que, ao perceberem a presença da viatura, dispensaram um objeto no chão. Em revista pessoal, os GCMs localizaram com o adolescente de 17 anos um tubo plástico contendo cinco pedras de crack e R$ 27,00. Já com o adolescente de 16 anos, foram encontradas nove pedras da mesma substância, que estavam escondidas no interior da boca, além de R$ 10,00 em seu bolso.

Ao serem questionados pelos agentes, ambos confessaram que estavam no local realizando a venda de entorpecentes, informando que cada pedra era comercializada por R$ 10,00, sendo o dinheiro localizado proveniente de vendas anteriores.

Os adolescentes foram conduzidos ao plantão policial, com a devida ciência de seus responsáveis legais. Após a apresentação da ocorrência e dos depoimentos, eles foram liberados pela autoridade policial de plantão.