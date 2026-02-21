No Jd. Santa Marta mulher é detida por tráfico de drogas

Na noite de quinta-feira, 19 de fevereiro, por volta das 21h, a Polícia Militar prendeu uma mulher por tráfico de drogas na Avenida Antônio Pedro Cavalheiro, no Jardim Santa Marta, em Vargem Grande do Sul.

Durante patrulhamento em ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes, a equipe de Força Tática visualizou a suspeita que, ao perceber a presença policial, dispensou um invólucro contendo drogas e entrou em uma residência. Com autorização do morador, os policiais ingressaram no imóvel e a localizaram escondida.

Na busca pessoal, foram encontrados dinheiro, um aparelho celular e uma balança de precisão. Ao todo, foram apreendidas oito porções de dry, uma versão de maconha com maior concentração de THC, o composto psicoativo encontrada na planta de cannabis, totalizando 15 gramas, além de R$ 120,00 em dinheiro.

A mulher foi encaminhada para exame cautelar e, posteriormente, apresentada no plantão policial de São João da Boa Vista, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.