Homem é preso com pedras de crack e ecstasy

Na noite de quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na Rua Antônio Evaristo Barbosa, na Cohab, em Vargem Grande do Sul.

Durante patrulhamento nas proximidades da quadra poliesportiva do bairro, a equipe abordou um indivíduo que admitiu estar na posse de entorpecentes para comercialização. Em uma pochete localizada em sua bicicleta, os policiais encontraram seis pedras de crack, fragmentos da mesma substância e uma lâmina utilizada para o fracionamento da droga.

Questionado, o abordado informou que havia mais entorpecentes em sua residência. Com a autorização da responsável pelo imóvel, a equipe realizou diligências e localizou cinco comprimidos de ecstasy, embalagens plásticas do tipo ziplock e anotações relacionadas ao comércio ilícito. Ao todo, foram apreendidas seis pedras de crack, cinco comprimidos de ecstasy, 16 invólucros vazios e duas folhas de caderno com anotações referentes ao tráfico.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, foi conduzido para exame médico e, posteriormente, apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde a autoridade policial ratificou a prisão.