Moto teve peça furtada em Vargem

Na tarde de quarta-feira, 18 de fevereiro, a Polícia Militar localizou uma motocicleta produto de furto na região central de Vargem Grande do Sul.

Durante patrulhamento, a equipe foi acionada pelo proprietário do veículo, que informou que sua motocicleta, uma Honda CG 160 Fan de cor vermelha, havia sido furtada no dia anterior enquanto permanecia estacionada na Rua Coronel Lúcio, em frente a um bar.

Segundo relato, o próprio dono realizou buscas pelas imediações e conseguiu localizar a motocicleta na Rua Coronel Mariano Parreira, estacionada sob uma árvore. Ao verificar o veículo, constatou que havia sido subtraído apenas o cachimbo da vela.

A Polícia Militar compareceu ao local, realizou as providências necessárias e procedeu à restituição do veículo ao proprietário.