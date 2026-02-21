Polícia Militar registra mais de 16 mil chamados e 209 prisões

A Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou o balanço da Operação Carnaval 2026 na área do Comando de Policiamento do Interior Nove (CPI-9), com sede em Piracicaba e que abrange 52 municípios, entre eles, Vargem Grande do Sul. Durante o período de folia, foram registrados 16.895 chamados ao telefone de emergência 190 e 209 prisões, sendo 62 de pessoas procuradas pela Justiça.

De acordo com o comando regional, a operação contou com reforço significativo do policiamento ostensivo e preventivo, mobilizando efetivo operacional e administrativo da sede do CPI-9 e dos seis batalhões subordinados, além do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). O objetivo foi garantir a segurança de aproximadamente 3,3 milhões de moradores e dos cerca de 640 mil foliões esperados nos 209 eventos carnavalescos programados.

Ao longo da operação, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), sediado em Piracicaba, recebeu 16.895 chamadas, que resultaram em 5.394 ocorrências registradas. Foram contabilizadas 131 ocorrências de flagrante.

No combate ao tráfico de drogas, houve 78 prisões em flagrante, com a apreensão de 74 quilos de entorpecentes. A Polícia Militar também retirou de circulação seis armas de fogo e sete simulacros. Além disso, 23 adolescentes foram apreendidos em 19 ocorrências de ato infracional.

O comandante do CPI-9 destacou que o reforço no efetivo foi distribuído estrategicamente para atender tanto os grandes eventos quanto as áreas de maior circulação de pessoas, mantendo presença constante nas ruas durante todo o período.

A corporação reforçou ainda a importância da colaboração da população por meio de denúncias e da adoção de medidas de autoproteção, ressaltando que o trabalho preventivo e repressivo tem como foco a redução dos índices criminais e o aumento da sensação de segurança na região.