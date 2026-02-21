Mulher é presa por receptação e adulteração de veículo

Na manhã da sexta-feira, 13 de fevereiro, por volta das 09h24, policiais militares da 4ª Companhia, durante deslocamento para apresentação de outra ocorrência, realizaram abordagem a um veículo no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Vargem Grande do Sul.

O automóvel, um Fiat Palio de cor preta, levantou suspeita por possível condição de veículo “dublê”. Durante a vistoria, nada de ilícito foi localizado no interior; contudo, após consulta ao chassi, constatou-se que o veículo ostentava emplacamento divergente, sendo identificado como produto de furto, ocorrido em outro município.

A condutora informou ter adquirido o veículo de terceiros. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ela foi conduzida ao Pronto Atendimento para exame cautelar e, posteriormente, apresentada à Delegacia de Polícia. O veículo e as placas foram apreendidos.