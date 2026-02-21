Com dois eventos, Carnaval não passou em branco na cidade

Na Loja Maçônica Renascença II, os membros promoveram um animado baile carnavalesco no salão de festas da entidade. A noite contou com a animação da Banda Liss, reunindo integrantes da loja, familiares e convidados. A festa, que começou na noite da sexta-feira 13, seguiu até as 2h da madrugada, mantendo viva a tradição carnavalesca entre os participantes.

No Tênis Clube, a programação do Carnaval 2026 também atraiu foliões da cidade. A abertura, no dia 13, teve show da dupla Eurico & Ernane. A agenda seguiu no sábado com DJ Gabé; no domingo, com Sambai.com; na segunda-feira quem animou a folia foi Erick & Renan; já na terça-feira, Randall Acústico foi quem animou a tarde de carnaval. O evento foi voltado a sócios e convidados. Com diferentes propostas, os dois eventos mostraram que embora o poder público municipal não tenha realizado a festa cultural mais importante do calendário brasileiro, as entidades buscam manter a tradição, reunindo música e confraternização.

Fotos: Arquivo Pessoal