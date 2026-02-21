Vargem rumo à Seleção Brasileira de Taekwondo

O talento e a força do Taekwondo de Vargem Grande do Sul estarão em evidência nacional nos próximos dias. As atletas Manuela Bedin Xavier e Daniele de Freitas Milan representarão o município em um dos eventos mais disputados do calendário brasileiro da modalidade que acontecerá na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

Manuela, que compete na categoria Cadete (12 a 14 anos), faixa preta, e Daniele, da categoria Júnior (15 a 17 anos), também faixa preta, embarcam na próxima quarta-feira, dia 25. No mesmo dia realizam a pesagem oficial, e entram em combate na quinta-feira, dia 26, pela Seletiva Nacional Aberta que classifica para o Grand Slam.

A competição é considerada uma das mais concorridas do país, pois é a porta de entrada para o Grand Slam de Taekwondo, evento que acontece na sequência, entre os dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março. O Grand Slam tem peso máximo dentro da modalidade: é a única competição que define os integrantes da Seleção Brasileira de Taekwondo. O campeão de cada categoria garante vaga direta na seleção, enquanto o vice-campeão torna-se reserva oficial.

Expectativas

As duas atletas chegam preparadas. Manuela acumula títulos importantes: foi campeã brasileira em 2024 e vice-campeã brasileira em 2025, consolidando-se como uma das grandes promessas da categoria cadete no país. Já Daniele conquistou medalha de bronze na Copa do Brasil 2025, demonstrando evolução constante e alto nível competitivo na categoria júnior.

De acordo com o mestre Carlos Xavier, treinador da dupla, a preparação tem sido intensa. As atletas vêm treinando diariamente, inclusive durante o período de Carnaval, focadas na seletiva e na possibilidade de disputar o Grand Slam. A delegação será acompanhada pelo treinador, que é responsável técnico pelo trabalho desenvolvido no município, e por Carlos Augusto Milan, pai da atleta Daniele.

Apoio

Além do desafio esportivo, há também o desafio financeiro. Cada atleta terá um custo aproximado de R$ 2,5 mil, incluindo passagem aérea, translado, hospedagem, alimentação, taxas de inscrição, anuidade de federação e confederação, além do material de competição.

Para auxiliar nas despesas, está sendo realizada uma rifa solidária, que tem como primeiro prêmio uma moto elétrica, além de R$ 500,00 como segundo prêmio, R$ 300,00 para o terceiro e R$ 200,00, como quarto prêmio.

Quem desejar contribuir pode entrar em contato pelo telefone (19) 99889-7697, junto à Escola de Artes Marciais, que direcionará a compra da rifa e o repasse dos recursos às atletas.

“O Taekwondo de Vargem Grande do Sul mais uma vez mostra sua força, organização e capacidade de formar atletas de alto rendimento. Agora, a cidade se une na torcida para que Manuela e Daniele tragam grandes conquistas e, quem sabe, façam história ao integrar a Seleção Brasileira. Mais do que medalhas, elas carregam o nome do município, o trabalho sério desenvolvido no esporte e o sonho de representar o Brasil no mais alto nível do Taekwondo nacional”, afirmou Carlos.