Time de Vargem está nas quartas em campeonato de Itobi

O 18º Campeonato Regional de Futsal de Férias Itobi, evento organizado pelo esportista Claudinei Teodoro, o Cipó, chega à fase de eliminatórias, com representante de Vargem Grande do Sul entre os classificados. A segunda equipe do Bão Di Goli está nas quartas de final do torneio.

No campeonato, o time, que tem como dono e diretor Rodrigo Linos e como presidente Marcela Linos, venceu o Moita de Grilo por 8 a 3, superou o Eletroseg por 3 a 0, teve uma vitória por WO sobre o Recanto dos Amigos e sofreu apenas uma derrota, por 6 a 4, para o time Galáticos. A equipe aguarda a definição do adversário e a data do confronto.

Equipe

A comissão técnica é composta por Gordão e Luanzinho. Para o torneio em Itobi, a equipe conta com os goleiros Helbert e Ryan, além dos atletas Figura, Altieres, Caio Nely, Vitinho, Kevinho, Guilherme, Lukinha, Beiço, Luís Vinícius, Renan, Caio, Anthony e Pasquine.