Raio Sul estreia neste sábado na Liga Riopardense de Futsal

A Liga Riopardense de Futsal dará início ao Campeonato Regional de Base Masculino 2026, para equipes das categorias Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 18. O torneio conta com times de 16 cidades: Santa Rita do Passa Quatro, São José do Rio Pardo, Cajuru, Cabo Verde (MG), Tapiratiba, Vargem Grande do Sul, Santa Cruz das Palmeiras, Caconde, Tambaú, Mococa, Divinolândia, Alpinópolis (MG), Casa Branca, Mogi Guaçu, Aguaí e Águas da Prata.

Os jogos serão disputados em São José do Rio Pardo, no Ginásio de Esportes Ademar Machado de Almeida, o Tartarugão. Vargem Grande do Sul estará no torneio com as equipes Sub 16 e Sub 18 do Raio Sul/Departamento Municipal de Esportes e Lazer. O time Sub 16 vai jogar contra o Meninos da Vila, de Tapiratiba, às 11h20. Já o Sub 18, enfrentará o L. A. 12, de Mogi Guaçu, a partir das 12h.

Equipes

O time Sub 16 de Vargem terá os goleiros Enzo Zucolau, Paulo Buscarati, Guilherme Sousa, Mateus Molina e Rian Felipe de Sousa Pocaia. Na linha, estão Zé Henrique, Bruno Jerônimo, Breno Caixeta, João Buozi, Leonardo Loiola, Cristopher Labrada, Pedro Luan, Enzo Fagundes, João Pedro Passoni, Luís Otávio, Luís Felipe, Lucas Marrique, Otávio Tomásio, Miguel Beneti e Giovani Brandão Conti Milan.

Já os atletas do time Sub 18 são os goleiros João Pedro, João Vitor e Enzo Zucolau e na linha, Mateus Lemes, Pedro Mendonça, Raphael Cossi, Gabriel Lima, Vitor Chanchencow, Fabrício Linos, Vinícius Azevedo, Marcos Vinícius, Matheus Serafim, Guilherme Longuini, Breno Caixeta, Bruno Jerônimo, Miguel Beneti, Ari Ribeiro, Rafael Betti, Miguel Canela, Luís Eduardo e Bruno Leopoldo. As duas equipes terão na comissão técnica os treinadores Fontão e Binho.