Copa dos Campeões regionais tem 4 jogos neste domingo

Um dos mais tradicionais torneios de futebol amador da região, a Copa dos Campeões Regionais 2026 Juninho Charelli, chega a sua terceira rodada neste domingo, dia 22. O Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, receberá duas partidas na manhã e outros dois jogos à tarde.

Sediado em Vargem Grande do Sul, este ano o torneio tem organização de Marquinhos Moraes, da Associação Atlética Vargeana, que está à frente da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul. A competição, que está em sua 12ª edição, conta ainda com apoio da prefeitura municipal de Vargem e do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.

Terceira rodada

Após a pausa para o Carnaval, o campeonato é retomado no domingo, a partir das 8h, quando o Camisa 10 enfrenta o Cohab FC. A segunda partida, às 10h, será entre o 7 de Setembro e o Vasco FC. À tarde, a Vargeana enfrenta o time AA Ponte Preta a partir das 14h. Encerrando a rodada, às 16h, jogam Máfia Leste e Boa Esperança FC.

Times participantes

A Copa dos Campeões Regionais 2026 é disputada pelos times da cidade Vargeana e Cohab FC, além do Rio Negro (Casa Branca), o Guarani Curitiba FC (Poços de Caldas MG), Esporte Clube 7 de Setembro (Caconde), Camisa 10 (Tambaú), Máfia Leste (Santa Cruz das Palmeiras), Boa Esperança Futebol Clube (São Sebastião da Grama), Vasco FC (São José do Rio pardo) e Ponte Preta (São José do Rio pardo).