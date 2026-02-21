Bom público prestigiou o carnaval em Casa Branca

O carnaval realizado este ano em Casa Branca nos dias 13 a 17 de fevereiro, contou com a participação de foliões e programação musical com bandas regionais e artistas locais, como Banda Lex Luthor, Banda Gang Lex, Débora Tortelo, Lu Bahia e Banca, Tuavó e DJ Tato.

As atividades do Casa Branca Folia 2026 aconteceram no CICE – Centro Integrado de Cultura e Eventos, além dos distritos de Lagoa Branca e Venda Branca. A programação incluiu shows noturnos e matinês.

Durante as matinês, foram realizados desfiles de blocos, com participação da Unidos da Vila Diniz e da Macaca Sofia.