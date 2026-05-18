Churrascada do Bem reúne 650 pessoas em Vargem

A terceira edição da Churrascada do Bem reuniu cerca de 650 pessoas no último dia 9 de maio, na Fazenda São Bento, em Vargem Grande do Sul. Promovido pela Associação Setembro, o evento beneficente contou com churrasco premium assinado pela Take Steak, apresentação do grupo Tedejota e ambiente country, consolidando-se como uma das principais ações solidárias do município.

Além da confraternização, a festa teve como principal objetivo arrecadar recursos para entidades assistenciais locais. Segundo a organização, o leilão realizado durante a programação arrecadou R$ 124 mil. Todo o valor será revertido para ações sociais desenvolvidas pela Associação Setembro em benefício da comunidade.

A edição deste ano também marcou a realização da eleição da Musa do Bem 2026. A iniciativa, idealizada para valorizar mulheres com histórias de superação, propósito e contribuição social, emocionou o público presente. As participantes foram homenageadas durante o evento por ajudarem na divulgação da campanha beneficente.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, a presidente da Associação Setembro, Simone de Oliveira, destacou a importância da mobilização coletiva e comemorou o resultado alcançado. “Ficamos muito felizes e profundamente emocionados com o resultado da Churrascada do Bem. Mais do que um evento, vivemos uma verdadeira corrente de união, amor e propósito”, afirmou.

Simone ressaltou ainda o engajamento do público e o significado das arrecadações obtidas durante a noite. “Recebemos aproximadamente 650 pessoas, todas movidas pelo desejo de fazer o bem e ajudar o próximo. O leilão arrecadou R$ 124.000,00, um valor que representa muito mais do que números: representa solidariedade, generosidade e esperança”, disse.

A presidente também destacou o simbolismo das doações e o reconhecimento às participantes da Musa do Bem. “Cada item leiloado carregava um significado especial. Não eram apenas objetos, mas símbolos do carinho, da empatia e da disposição de tantas pessoas em contribuir com uma causa maior”, declarou. “Também tivemos um momento muito especial para receber e homenagear as participantes da Musa do Bem. Mulheres corajosas, que ajudaram a divulgar a nossa festa com verdade, emoção e propósito. Elas merecem toda a nossa gratidão e reconhecimento”, afirmou.

Ao final, Simone reforçou o compromisso da entidade com os projetos sociais desenvolvidos ao longo do ano e convidou a população a participar da associação. “A Associação Setembro acredita que quando pessoas boas se unem em torno de um propósito verdadeiro, coisas extraordinárias acontecem. E foi exatamente isso que vimos acontecer naquela noite. Seguimos agora com o coração cheio de gratidão e já pensando nos próximos projetos e ações sociais, porque o bem não pode parar”, concluiu.